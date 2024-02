Il grande calcio nel nuovo calendario 2024 degli eventi sportivi dell’Emilia-Romagna

C’è anche il grande calcio nel cartellone di eventi 2024 della Sport Valley emiliano-romagnola, grazie a tre partite che vedranno protagoniste la Nazionale Azzurra e quella Under 21 tra marzo e giugno.

Tre appuntamenti di grande richiamo e una nuova, ulteriore, occasione di promozione del territorio sul piano internazionale, resa possibile dalla collaborazione tra Regione e Federazione italiana giuoco calcio.

“Siamo orgogliosi di ospitare in Emilia-Romagna i campioni azzurri- ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, annunciando oggi a Bologna le tre partite-. La Nazionale è un patrimonio di tutto il Paese, parte della nostra storia comune, che ci ha regalato e continuerà a regalarci emozioni uniche. Grazie, dunque, al presidente Gravina per questa opportunità che rafforza il prestigio della Sport Valley emiliano-romagnola e che non mancherà di dare ulteriore visibilità alla nostra bella regione”.

“È un piacere per la FIGC tornare a giocare in Emilia-Romagna con la Nazionale maggiore e l’Under 21 – dichiara Gabriele Gravina, presidente della Federazione italiana giuoco calcio – ringrazio il presidente Bonaccini per la lungimiranza del progetto con cui sta investendo in promozione del territorio attraverso la valorizzazione degli eventi e delle infrastrutture sportive. Come già fatto in altre Regioni, la FIGC continua nel suo percorso di collaborazione con gli enti locali e i diversi territori per creare nuove opportunità di sviluppo. Il calcio è uno spettacolo seguito da milioni di persone e, al tempo stesso, uno straordinario veicolo di condivisione. In particolare le Nazionali azzurre suscitano un bellissimo sentimento di unione, che attraversa l’intero Paese. D’accordo con la Regione, promuoveremo iniziative culturali e di responsabilità sociale, perché il messaggio di partecipazione con cui ci presenteremo a Bologna, Cesena e Ferrara non si limita alla disputa delle gare”.

Le partite

Si parte a marzo con due partite della Nazionale Under 21, entrambe valide per le qualificazioni ai Campionati europei Under 21 del 2025: il 22 Italia-Lettonia allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena e il 26 Italia-Turchia al Paolo Mazza di Ferrara.

Il 4 giugno sarà la Nazionale maggiore a scendere in campo contro la Turchia allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna per la prima delle due amichevoli di preparazione ai Campionati Europei.

La presenza delle Nazionali Azzurre tra marzo e giugno consentirà inoltre alcune attività ludico – sportive che coinvolgeranno le scuole calcio e le scuole dei territori di riferimento.

La collaborazione tra Regione e Figc

La collaborazione tra Regione e Figc si consolida ulteriormente per ospitare tutte le squadre della Nazionale, maschili e femminili. Negli ultimi anni, la Nazionale A ha scelto Reggio Emilia (Italia – Lituania, qualificazioni alla Coppa del Mondo Qatar 2022), Bologna e Cesena (Italia – Germania e Italia – Ungheria in Nations League a giugno 2022). La Nazionale Femminile nel 2023 è scesa in campo a Ferrara (l’amichevole Italia – Marocco) e Parma (Italia – Svizzera in Nations League lo scorso novembre). Diverse le gare delle Giovanili, su tutte a Sassuolo (Mo) a novembre 2023, l’Under 20 Vice Campione del Mondo (Italia – Portogallo).

E proprio l’Emilia-Romagna ha ospitato negli anni passati la mostra itinerante “Azzurra: la grande storia della Nazionale”, organizzata in collaborazione con la Fondazione Museo del calcio di Coverciano, che ha permesso di esporre sul territorio alcuni straordinari cimeli dei 114 anni di storia azzurra.

Il calendario degli eventi sportivi 2024 della Regione Emilia-Romagna è coordinato dal capo della segreteria politica della Presidenza, Giammaria Manghi.