Incendio nel sottotetto di un condominio a Soliera durante i lavori di ristrutturazione

Durante i lavori di ristrutturazione in un condominio di cinque piani a Soliera, è partito un incendio nel sottotetto dove si stava installando del materiale isolante.

Le squadre dei vigili del fuoco di Carpi e Modena, con il supporto dell’autoscala, hanno spento le fiamme e bonificato lo scenario. In via precauzionale le dieci famiglie occupanti lo stabile sono state evacuate, ma potranno rientrare appena finite le operazioni. Inoltre sono state temporaneamente chiuse alcune strade attorno via dei Mille. Sul posto Polizia locale, Carabinieri e 118.