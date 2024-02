Apre a Correggio un nuovo sportello Iren luce gas e servizi

L’inaugurazione del nuovo sportello Iren in Piazzale Riccardo Finzi è stata anticipata da una breve presentazione dei servizi offerti al suo interno. Iren regala ai cittadini di Correggio uno spazio accogliente, comodo e accessibile, un luogo esclusivo pensato e dedicato ai suoi Clienti. Da oggi, presso lo sportello Iren di Correggio, sarà possibile scoprire tutti i prodotti per l’efficientamento energetico, la smart home (kit con smart led, presa smart, webcam e Google Home), oltre alle soluzioni per la mobilità elettrica (e-bike, monopattino e wall box). Qui i clienti potranno aderire all’offerta luce e gas più in linea con le proprie esigenze, gestire le proprie utenze del servizio idrico e ritirare i contenitori per lo smaltimento dei rifiuti e, da febbraio, poter gestire il tributo TARI.

Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

“Il nuovo store a Correggio” – ha sottolineato Maria Greco Direttore Customer Operations – “è stato pensato per fornire un eccellente servizio di vendita e assistenza, dimostrando l’impegno dell’azienda attraverso una significativa presenza sul territorio. Abbiamo pensato ad ogni dettaglio per offrire un servizio di caring e post vendita, creando uno spazio dove i clienti possono scoprire le nuove proposte: offerte luce e gas convenienti, soluzioni assicurative, connettività Internet, mobilità green e un ampio ventaglio di soluzioni per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i consumi. In un periodo di significative trasformazioni di mercato, caratterizzato dalla fine del regime di mercato tutelato, puntiamo ad essere un punto di riferimento grazie alla nostra esperienza, supportando i clienti nel prendere decisioni consapevoli.”

“Siamo soddisfatti per l’apertura di questo nuovo sportello Iren aperto al pubblico all’interno del nostro territorio comunale” – afferma Fabio Testi Sindaco di Correggio – “anche in funzione del passaggio, quest’anno, della Tari sotto la gestione della multiutility. Lo sportello Iren fornirà un servizio veloce e puntuale attraverso il quale i cittadini potranno avere tutte le informazioni in merito ai servizi rifiuti, acqua, gas e luce, senza dover andare a Reggio o passare da un centralino telefonico. Siamo certi che sarà un servizio molto apprezzato, soprattutto perché vicino all’utente, in questo modo si avvicina lren al nostro territorio, ai nostri cittadini.”

“Questa giornata è un’ulteriore conferma della grande partnership che si è instaurata tra Iren e WeMay ”, ha dichiarato Roberto Vezzosi Presidente di Wemay, “Iren si conferma come punto di riferimento importante per il territorio e i suoi cittadini e con Iren condividiamo una visione comune: offrire un servizio di eccellente qualità con una forte spinta all’innovazione sia di servizio che di prodotto senza trascurare gli aspetti di sostenibilità. Raggiungere un comune così importante della nostra provincia, come Correggio, fornendo ai cittadini tutti i servizi e prodotti Iren, per noi è una grande soddisfazione. La location individuata per questo store, comoda da raggiungere per tutti i cittadini rispecchia a pieno la nostra idea di prossimità alle persone.”