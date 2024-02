466°anniversario del Miracolo del fuoco, solenne celebrazioni presso il Santuario di Fiorano

Il “Miracolo del fuoco” del 1558 segna il primo tra i segni prodigiosi avvenuti sul colle di

Fiorano: in occasione di questo anniversario così importante per la storia della devozione

di questa terra, la Basilica Pontificia di Fiorano invita i fedeli, i sacerdoti, le autorità civili e

militari alle celebrazioni che si terranno in giovedì 8 febbraio 2024 alle ore 19.00

presso il Santuario di Fiorano.

La Solenne Celebrazione sarà presieduta da S.E. Mons. Francesco Cavina, e sostenuta dal

canto della Corale Polifonica di Modena Musica Sacra, diretta dal Maestro Bononcini. Un

momento di vera grazia quello che si celebrerà nel nostro santuario in spirito di preghiera

e gratitudine.

I Riti introduttivi avranno inizio dal piazzale, dopodiché, attraverso una processione di

ceri accesi, si entrerà in Basilica per l’omaggio floreale dei Vigili del Fuoco.

In questa ricorrenza verrà espressa gratitudine al Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco di Modena e Sassuolo per il professionale intervento avvenuto sulla cupola lo

scorso 15 settembre 2023.