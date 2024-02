Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 7 febbraio 2024

Molto nuvoloso con addensamenti più consistenti lungo il crinale appenninico emiliano, dove saranno possibili deboli piogge, e strati di nubi basse o nebbie in pianura. Dal pomeriggio tendenza ad attenuazione della nuvolosità con probabile nuova formazione di nebbia sulle zone di pianura settentrionali durante la sera.

Temperature minime in leggero aumento con valori attorno a 4/5 gradi. Massime pressoché stazionarie sull’Emilia, con valori attorno a 11/12 gradi, e in lieve aumento sulla Romagna con valori attorno a 13/14 gradi. Venti deboli variabili in pianura, deboli-moderati sud-occidentali sui rilievi e sulle colline romagnole. Mare poco mosso.

(Arpae)