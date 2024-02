L’arte di Tolè arriva a Roma

L’arte della pittoresca frazione di Vergato vola a Roma: i quattro mosaici rappresentanti le quattro stagioni e posizionati la scorsa estate nel vecchio lavatoio di Tolè, sono stati inseriti nel catalogo del Premio nazionale di Pittura, Scultura e Arti decorative, promosso per il secondo anno da INPS, all’interno del più ampio progetto delle celebrazioni del 125° anniversario dalla fondazione dell’Istituto previdenziale.

Le opere sono state eseguite dall’artista Luciana Fioribelli e inaugurate durante la manifestazione Artole’ 2023 organizzata dall’associazione Fontechiara. E’ un’emozione per la Presidente Tina Zaccanti e per tutta l’associazione, che ringrazia l’artista Luciana Fioribelli, le cui opere sono molto ammirate e visitate da tanti turisti.

I quattro mosaici sono stati apprezzati, segnalati dalla critica a Roma e inseriti in un catalogo pubblicato in questi giorni. L’artista, che ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti di Bologna sotto la guida del professor Marco Lazzarato, già nel 2022 era stata premiata a Roma per un quadro intitolato “La Confessione”, dipinto ad olio, motivo della premiazione: “Composizione equilibrata con scelte cromatiche organizzate e distribuite nello spazio”.

A Tolè le opere d’arte – in mosaico, pittura e scultura – nei vicoli del borgo e nei parchi sono già 150 e l’associazione Fontechiara sta organizzando visite guidate per la prossima stagione estiva.