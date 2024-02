Scandiano: anteprima festivaLOVE con Alessandro Bergonzoni

Sarà Alessandro Bergonzoni l’ospite di “Anteprima festivaLOVE”, la serata che ogni anno anticipa alcuni temi della grande kermesse scandianese. Anche l’edizione 2024, infatti, porterà a Scandiano grandi autori, musicisti, giornalisti, artisti e performer per declinare l’amore in tutti i suoi molteplici linguaggi, nella città che fu la culla dell’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo.

L’attore e autore bolognese sarà dunque a Scandiano giovedì 15 febbraio, il giorno dopo San Valentino, con un reading inedito, creato appositamente per festivaLOVE.

Con la sua iperbolica capacità di andare oltre il senso comune delle parole, Bergonzoni sul fil rouge dell’amore entrerà in mondi conosciuti e sconosciuti, tesserà storie vere e improbabili, racconterà dell’oggi e del domani. Come sempre accade per le sue creazioni, è difficile raccontarne la trama così come spiegarne i contenuti, bisogna viverle ed entrarci di persona, farsi trasportare in altre dimensioni attraverso l’uso sapiente e calibrato di parole intessute nella fantasia che lui più di altri sa ogni volta portare sul palcoscenico.

“Insieme a Bergonzoni, che ringraziamo per aver accettato l’invito e per aver realizzato appositamente per noi un reading che si ispira all’amore – ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti – vogliamo riprendere il percorso di festivaLOVE che negli anni ha saputo affermare a Scandiano la nostra idea di cultura. Una cultura di qualità, gratuita, per tutte le età e tutti i gusti, capace di far riflettere e far crescere l’intera comunità. Ripartiamo con una nuova avventura, con ancora negli occhi e nel cuore le emozioni dell’edizione 2023 ma con l’obiettivo di migliorarci, ed emozionarci, ancora”.

“Il servizio cultura del Comune di Scandiano, insieme ad Ater Fondazione, è al lavoro per costruire un palinsesto di grande qualità anche per quest’anno – ha aggiunto l’assessore alla città attiva Matteo Caffettani -. Naturalmente il 15 febbraio non potremo anticipare tutta la programmazione che è ancora in via di definizione, ma potremo dare piccole pillole su questa ottava edizione che già dalla sua anteprima con Bergonzoni dà l’idea del livello di qualità che connoterà le proposte artistiche che faremo.”

L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti (fino ad esaurimento dei posti ma solo su prenotazione), è per le ore 21 di giovedì 15 febbraio al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano. Questo il link per la prenotazione: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-alessandro-bergonzoni-per-anteprima-festivalove-2024-815028049837.

La performance di Bergonzoni sarà anticipata da una chiacchierata tra la giornalista di Telereggio Susanna Ferrari, il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti e l’assessore alla città attiva Matteo Caffettani. Durante l’intervista verranno anticipati alcuni temi che riguardano l’ottava edizione di festivaLOVE. Innamorati a Scandiano, verranno comunicate le date ufficiali della tre giorni scandianese e sarà presentato un video riassuntivo dell’edizione 2023, che ha fatto registrare numeri importanti, tra i giardini della Rocca, il centro storico di Scandiano e Piazza Fiume, dove anche quest’anno saranno ospitati talk, eventi, spettacoli, concerti.

Per informazioni Servizio Cultura – Comune di Scandiano tel 0522/764258 mail cultura@comune.scandiano.re.it