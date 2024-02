Intervento della Polizia locale di Mirandola per bonificare la della stazione dei treni di Cividale

A seguito di numerose segnalazioni di cittadini, e abituali fruitori della stazione dei treni di Cividale, intimoriti e preoccupati dalla presenza costante di soggetti impegnati in attività di bivacco abusivo, gli agenti della Polizia Locale di Mirandola intervenivano sul posto per appurare il fatto.

Giunti in loco, gli operatori, notavano la presenza di un individuo – dai successivi controlli effettuati risultato di origine nordafricana – intento a dormire nel bel mezzo della sala d’aspetto, disteso sulle sedie, protetto da coperte che tramutavano il luogo adibito all’attesa dei treni, in un vero e proprio giaciglio. Appurata la sua regolare presenza nel Territorio Italiano, gli agenti provvedevano al ripristino dell’area e a trasmettere il cittadino senza fissa dimora presso il comando cittadino per procedere agli atti d’ufficio e alla sanzione amministrativa, culminati con un atto di formale allontanamento dal territorio di competenza comunale.

“Non smetteremo mai di ribadire quanto sia importante rendere il territorio di nostra competenza il più sicuro possibile – commenta l’Assessore Roberto Lodi – La stazione dei treni viene erroneamente scambiata da qualche “furbacchione” quale luogo di ristoro e riposo, arrecando disagi e imbarazzo ai cittadini che, al contrario, ne vorrebbero fruire per gli usi per i quali sarebbe preposta. Per quanto possa essere difficile operare al cospetto della più basilare noncuranza delle regole di convivenza civile, non smetteremo mai di presidiare i luoghi “sensibili” al fine di impermeabilizzare, per quanto possibile, la nostra Mirandola da situazioni di degrado e mancanza di rispetto delle aree comuni. Colgo l’occasione per annunciare un aumento dei controlli, da parte della PL, alla stazione nelle prossime settimane”.