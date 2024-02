Sassuolo in occasione della Giornata dei calzini spaiati

Venerdì pomeriggio, in piazza Garibaldi a Sassuolo, 400 bambini del I Comprensivo hanno ricordato la Giornata dei #calzinispaiati, appendendo ognuno un calzino ai fili appesi in piazza. “Obiettivo dell’iniziativa – ha affermato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Borghi – è sensibilizzare i più piccoli alla diversità, all’inclusività e al rispetto reciproco”. In Italia la ricorrenza cade il primo venerdì del mese di febbraio.