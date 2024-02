Sassuolo: rapinata 76enne che cade e si rompe le costole, arrestato l’autore

Si era recata al mercato e stava tornando alla propria auto quando è stata aggredita da un uomo che, nel tentativo di strapparle la borsetta, l’ha trascinata a terra. Nella caduta la donna di 76 anni ha subito la rottura di alcune costole.

Il malvivente ha cercato di fuggire ma è stato bloccato cittadini e subito dopo arrestato dagli agenti della polizia locale. E’ accaduto ieri intorno alle 10.30 tra via della Pace e via Costa. La vittima è stata medicata e dimessa dall’ospedale con una prognosi di un mese per le lesioni riportate. In manette un magrebino già noto alle forze dell’ordine.