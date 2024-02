Gruppo Alpini Fiorano, un 2023 di impegno per la comunità

Si è chiusa l’anno di attività 2023 del Gruppo Alpini di Fiorano con l’assemblea annuale e con la consegna, avvenuta nei giorni scorsi, di giochi e materiali alle scuole fioranesi dell’infanzia Aquilone, Arcobaleno, Castello, Villa Rossi, alla primaria Enzo Ferrari, alla secondaria Leopardi e con un coinvolgente sabato mattina alla struttura protetta Coccapani per consegnare una carrozzina, quattro tavoli ma soprattutto per cantare insieme agli ospiti le canzoni degli alpini.

E’ stato un anno intenso con un impegno di 2362 ore e 4000 euro raccolti e distribuiti alla comunità fioranese.

In maggio, avute le notizie dell’alluvione in Romagna, presso la sede è stata organizzata una raccolta di prodotti e generi di prima necessità, in accordo con l’AVF, mentre il gruppo di protezione civile si recava sul posto. Il passaparola sui social ha fatto lievitare le risposte della gente: tonnellate di alimentari e materiali da lavoro, sede aperta tutti i pomeriggi con un viavai continuo di donatori, una decina di viaggi a Faenza per consegnare il tutto al centro di protezione civile regionale dell’Ana.

Nel 2023, come servizi alla comunità, supportando diverse iniziative, gli alpini fioranesi sono stati impegnati alla Magnalonga di Formigine, alla gara ciclistica nazionale dell’Us Spezzano-Castelvetro, ad una merenda offerta ai bambini di scuola materna, alla sagra di Magreta, alla Festa al parco di Fiorano e alla Fiera di S. Rocco di Spezzano, alla raccolta alimentare di ottobre, ad una polentata in parrocchia e alle iniziative prenatalizie a Spezzano, alle feste delle scuole elementari.

L’impegno ha riguardato anche interventi e servizi di protezione civile per il comune di Fiorano Modenese, in particolare per la sorveglianza dei corsi d’acqua.

In aprile una delegazione ha partecipato al rinnovo del gemellaggio con gli alpini della veronese Zevio, così come il gruppo ha partecipato ai principali appuntamenti nazionali, di raggruppamento e provinciale.

Molti impegni sono già confermati anche il 2024 e il direttivo del Gruppo ritiene prioritario, per dare un futuro all’associazione, rivolgere l’invito ai giovani a entrare nel gruppo di protezione civile e a tutti gli iscritti a partecipare, perché l’attività del gruppo possa continuare ad arricchire la comunità fioranese.