Correggio: tentano il furto all’edicola, poi al bar danneggiando entrambi i locali, denunciati

Hanno tentato di introdursi in due momenti differenti dello stesso giorno, presso due differenti locali commerciali, utilizzando un martello per praticare l’effrazione, ritrovato vicino al bar, dai carabinieri di Correggio allertati dalle vittime e giunti sul posto per un sopralluogo. L’azione dei due uomini di 30 anni, veniva interamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza poste sia presso uno dei locali commerciali, che sulla strada. Le indagini svolte dai carabinieri della Stazione di Correggio, supportate dalle riprese video delle telecamere di videosorveglianza e dalle dichiarazioni testimoniali permettevano di risalire all’identificazione dei due uomini.

Per questi motivi con le accuse di tentato furto aggravato in concorso i Carabinieri della Stazione di Correggio hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, due uomini di 30 anni residenti nel reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’origine dei fatti risale al mese di agosto scorso.