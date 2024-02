Un nuovo sportello dell’Amministratore di Sostegno all’Ospedale di Reggio Emilia

Lo Sportello dell’Amministratore di Sostegno sbarca anche all’Arcispedale. Il 6 febbraio 2024 aprirà all’interno del Santa Maria Nuova un nuovo servizio di “Non+Soli”, il progetto provinciale sul tema promosso dal Centro Servizi per il volontariato Emilia (CSV) assieme agli enti locali, al tribunale, all’Ausl IRCCS di Reggio e a diverse associazioni di volontariato.

Lo sportello opererà all’interno di “In-forma Salute” situato al primo piano del Core. Il servizio, che è già attivo negli altri cinque distretti sanitari, in tribunale e nella sede del CSV in viale Trento Trieste, è gratuito per l’utenza. Sarà aperto tutti i martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30. I volontari di Non+Soli accoglieranno coloro che necessitano di informazioni sull’Amministrazione di Sostegno, dedicandosi direttamente a chi si trova ricoverato in ospedale.

L’Amministratore di Sostegno (ADS) é la figura, prevista dal Codice Civile, che si occupa di affiancare una persona con scarsa o nulla autonomia e di sostituirla nelle funzioni che non è in grado di svolgere da sola: una presenza importante nei momenti delicati dal punto di vista umano, sanitario ed economico. Possono usufruire dell’Amministratore di Sostegno gli anziani, le persone con disabilità e/o fragilità o in situazioni di non autosufficienza temporanea o permanente. L’ADS può essere un famigliare, una persona scelta dal beneficiario o da un giudice.

Tramite lo sportello potranno essere fornite informazioni e consulenze sul posto a chi deve affrontare momenti già di per sé difficili e deve pensare anche al futuro e alle esigenze di tutela e garanzia di persone che non hanno completa autonomia. I volontari forniranno le prime indicazioni su cos’è l’Amministrazione di Sostegno, a cosa serve e come avviarlo, a favore e in aiuto dei malati degenti e non più autosufficienti e autonomi sia per quanto riguarda la propria gestione amministrativa sia per quanto riguarda i consensi informati ai trattamenti sanitari.

I volontari del nuovo sportello opereranno all’interno di “In-Forma Salute”, servizio che aiuta pazienti, familiari e cittadini a ottenere informazioni sulla salute scientificamente corrette, aggiornate, proposte in un linguaggio comprensibile e personalizzate sulla base dei bisogni dell’utente, per aiutare a decidere sulla propria salute. Si tratta di un prezioso strumento se si considera che dopo aver ricevuto una diagnosi di malattia entrano in gioco aspetti emotivi che, a volte, impediscono al paziente di comprendere a fondo tutto ciò che il medico comunica. In questo stato emotivo, è frequente che vengano dimenticate domande da porre al medico, oppure dati importanti ricevuti insieme alla diagnosi.

Per conoscere meglio il progetto ed i servizi offerti, visita il sito www.nonpiusoli.org. Oppure contattare CSV Emilia al numero 0522 791979.