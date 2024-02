Mirandola in Love 2024: innamorarsi della città

Dal 1° al 14 febbraio 2024 torna il tradizionale appuntamento “Mirandola in Love”, due settimane di eventi e appuntamenti, per celebrare l’amore nella Città dei Pico.

In questi quattordici giorni si terrà, ad esempio, “Mirandola vestita di Rosso”: un format pensato per colorare la Città attraverso decorazioni luminose, con la scritta “Mirandola in Love” e con il grande cuore 3D che tornerà ad accendersi per l’occasione (a disposizione dei selfie di tutti gli innamorati). Inoltre, una panchina sarà dedicata agli innamorati e agli amanti di Mirandola che potranno fotografarsi assieme al nostro concittadino più illustre: Giovanni Pico.

Il 10 Febbraio dalle ore 16 si svolgerà “Mirandola da conoscere e da amare”, una passeggiata alla scoperta del centro storico con ritrovo davanti al Duomo: oltre ai luoghi incontreremo cittadini che amano la loro città e che ci faranno scoprire alcune curiosità su Mirandola. A seguire si terrà uno speciale laboratorio di maccheroni al pettine presso “Le Alchimie dei Pico”, ricordiamo che l’iniziativa sarà a numero chiuso e su prenotazione entro le ore 13:00 del 9 febbraio. Sempre su prenotazione si potrà restare a cena per gustare i prodotti realizzati.

L’ultimo appuntamento si terrà il prossimo 14 Febbraio 2024 alle ore 20:00, proprio nel giorno degli innamorati, con “Mirandola a lume di candela”, iniziativa che vedrà partecipare i ristoranti cittadini che, aderendo, metteranno a disposizione dei commensali uno speciale menu, con un momento di musica dal vivo e una sorpresa green dedicata a tutti i partecipanti. Menu proposti e ristoranti aderenti saranno pubblicati sui canali del Comune di Mirandola (sito e social).

“San Valentino – ricorda l’Assessore alla Promozione del Territorio, Fabrizio Gandolfi – è l’appuntamento giusto per rinnovarsi il proprio amore. Per l’Amministrazione è l’occasione perfetta per lanciare un messaggio d’amore universale, a 360°. Un luogo, la nostra Mirandola, da amare e tutto da scoprire”. Per l’edizione 2024 abbiamo pensato a tre inziative “ad hoc” con la speranza di intercettare quante più coppie possibili: Torneranno ad accendersi i grandi cuori rossi luminosi di piazza Costituente, e la grande scritta “Mirandola in love” campeggerà all’imbocco di Piazza Costituente, pronta per stupire e catturare l’attenzione: il nostro centro sarà tutto da vivere”.