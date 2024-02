Al My net garage di Modena si impara come accedere ai servizi digitali

Come si ottiene lo Spid? Come si attiva la Carta nazionale dei servizi? E quando è necessario avere una firma digitale? Le risposte a queste e a molte altre domande sull’accesso ai servizi digitali si potranno trovare sabato 3 febbraio al My net garage di via Santa Chiara nel corso dell’open day per tutti i cittadini in programma dalle 10 alle 12.

Con la guida di Stefano Marani, formatore digitale, tutti gli interessati potranno imparare le nozioni di base su Spid, carta d’identità elettronica (Cie 3.0), Carta nazionale dei servizi (Cns), tessera sanitaria (Ts) e firma digitale.

Il My net garage è un centro di aggregazione del Comune di Modena gestito dall’associazione Civibox con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze digitali e comunicative attraverso corsi, sperimentazione audiovisiva e robotica. Al My net garage è anche possibile utilizzare la dotazione informatica presente, con o senza l’assistenza di operatori qualificati, ricevere supporto per la stesura del curriculum vitae e seguire corsi dedicati agli under 35.

Nel calendario 2024 sono già presenti diversi corsi tra i quali: introduzione al linguaggio di programmazione Python (per studenti e studentesse del quarto anno degli istituti tecnici e universitari), la robotica di Arduino (dalla seconda media alla terza superiore), progettazione di elementi di realtà virtuale (per le scuole superiori), il video editing (dalla terza superiore), fotografia ed educazione visiva (dalla seconda media), Photshop (dalla terza media). Tutte le informazioni dettagliate si trovano su stradanove.it