Nota del gruppo Fratelli d’Italia circa L’OdG che riguardava il traffico su via Zozi e via 8 Marzo

Nella seduta del Consiglio Comunale tenutasi ieri sera, è stato presentato dal consigliere Enrico Righetti, esponente del gruppo Fratelli d’Italia – Evoluzione Maranello, un Ordine del Giorno nel quale si chiedeva al Sindaco di istituire il divieto di transito ai mezzi pesanti su Via Zozi e Via 8 Marzo, al fine di eliminare il traffico pesante di passaggio nel centro della frazione di Gorzano.

A questo OdG è stato presentato un emendamento da parte della lista Maranello in testa Zironi sindaco, nel quale la parte più importante era la variazione della richiesta al Sindaco, che si trasformava in un più blando “incrementare la segnaletica esistente per indicare in modo ancora più incisivo il divieto di transito dei mezzi pesanti vigente”, con tanto di ulteriore spiegazione da parte del consigliere proponente l’emendamento dell’esistenza del divieto di transito ai mezzi pesanti sui tratti di strada interessati.

Da qui la replica del consigliere Righetti che, pur accettando l’emendamento per “portare a casa il risultato”, sottolineava come “il divieto di transito in Via 8 Marzo se c’è, è rimasto in ufficio! In quanto fino alle 19.15 di questa sera i cartelli di divieto non erano presenti!”.

(Fratelli d’Italia)