Principio di incendio in appartamento a Fabbrico

Questa mattina poco prima delle 9:00 i Vigili del fuoco di Guastalla sono intervenuti in via Trieste civico 57 a Fabbrico, causa un principio d’incendio all’interno di un appartamento. La combustione, che ha coinvolto il piano cottura e la cappa, è stata causata da una pentola incustodita sul fornello. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto per precauzione la C.R.I. e, oltre ai Vigili del fuoco, i Carabinieri.