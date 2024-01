Budrio: carabiniere muore in incidente stradale mentre rientra a casa in moto

Un carabinieri in forza a Bologna ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 19:30 in via San Vitale a Budrio. La vittima, D.C., 43 anni, in sella alla sua moto Ducati si è scontrato con un’autovettura Tesla alla cui guida si trovava una donna di 38 anni. Al momento dell’incidente nella zona gravava una fitta nebbia.

Lo scontro non ha lasciato scampo all’uomo, sbalzato dalla sella e rovinato a terra dopo un volo di diversi metri. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per lui non c’era più nulla da fare. La donna è stata trasportato al Maggiore in codice di media gravità. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Budrio.