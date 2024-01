Alessandro Venturelli è il nuovo responsabile delle sedi Lapam Confartigianato di Serramazzoni e Prignano

Novità per le sedi Lapam Confartigianato di Serramazzoni e Prignano. Dal 2024 ha assunto l’incarico di nuovo responsabile delle due sedi associative Alessandro Venturelli, già da diversi anni in associazione, che ha preso il posto di Stefano Gelmuzzi, diventato nuovo responsabile della sede Lapam Confartigianato Modena 3.

«Una nuova opportunità – afferma il neo segretario di Serramazzoni Venturelli – che accolgo con grande entusiasmo. Ringrazio Stefano per l’ottimo lavoro svolto fino a oggi e so che dovrò impegnarmi molto per proseguire nella strada da lui indicata. La tutela delle nostre imprese associate, la loro valorizzazione e l’impegno nella capillarità sul territorio sono i primi obiettivi che mi sono posto in questo nuovo ruolo. Grazie alla collaborazione con i colleghi sono sicuro che riusciremo a raggiungere traguardi importanti per la crescita di tutta l’associazione».