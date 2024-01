Incidente in largo Garibaldi a Modena: anziano cade a terra mentre il bus riparte dopo aver effettuato la fermata

Questa mattina intorno alle 9:30, in Largo Garibaldi a Modena, si è verificato un incidente che ha causato il ferimento di un anziano 77enne, che era appena sceso da un autobus in servizio sulla linea urbana 8.

“Il mezzo SETA – fa sapere l’azienda – proveniva da viale Martiri della Libertà e stava percorrendo la corsia preferenziale di via Emilia Est: per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, l’utente è caduto a terra mentre il bus, dopo aver regolarmente effettuato la fermata “Largo Garibaldi”, stava ripartendo in direzione del capolinea di via Gazzotti.

Il conducente dell’autobus ha dichiarato di non essersi accorto del fatto né di essere stato avvisato dagli altri passeggeri presenti a bordo, pertanto ha proseguito con il servizio fino a quando è stato raggiunto dalla chiamata proveniente dalla centrale operativa di SETA, a sua volta contattata dal Comando della Polizia Municipale di Modena che nel frattempo era intervenuta sul posto. La centrale operativa di SETA ha quindi informato il conducente e ne ha disposto il distacco dal servizio ed il rientro tempestivo in Largo Garibaldi, al fine di relazionarsi con gli agenti di PM intervenuti per i rilievi e per acquisirne la dichiarazione sull’accaduto. Al contempo, è stato disposto l’invio di un mezzo sostitutivo per consentire la ripresa regolare del servizio sulla linea 8. L’utente è stato soccorso dai sanitari del servizio 118 ed è stato ricoverato presso l’ospedale di Baggiovara.

L’esatta dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della Polizia Locale di Modena, che ha effettuato i rilievi di legge e provveduto a regolare il traffico in zona. SETA ha aperto una procedura di indagine interna ed attiverà tutte le necessarie verifiche del caso. Sul mezzo è presente un sistema di videosorveglianza, le cui immagini sono state messe a disposizione delle Forze dell’Ordine per ogni ulteriore accertamento”.

La Direzione aziendale di SETA esprime piena vicinanza all’utente rimasto ferito nell’incidente, trasportato all’ospedale di Baggiovara con codice di massima gravità.