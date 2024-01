Avviati i lavori della nuova mensa della scuola primaria Sant’Agostino di Sassuolo

Sono iniziati questa mattina i lavori per la costruzione della nuova mensa della scuola primaria Sant’Agostino di Sassuolo grazie ad un progetto, che ha previsto la demolizione e la successiva ricostruzione, finanziato per 800.000 € dai fondi PNRR.

“L’intero intervento – chiarisce il Vicesindaco con delega al Pnrr Alessandro Lucenti – ammonta a circa 900.000€: la differenza tra il finanziamento Pnrr e la spesa complessiva sarà a carico del bilancio del Comune di Sassuolo. Si tratta dell’ennesimo intervento presso le scuole cittadine, nell’ottica di migliorare le strutture a disposizione dei nostri figli rendendole più moderne, sicure e all’avanguardia anche dal punto di vista del risparmio energetico. Ancora una volta ringrazio gli uffici che hanno lavorato duramente per poter presentare un progetto poi finanziato dal Governo, l’ennesimo finanziamento che Sassuolo, come pochi altri comuni, è riuscito ad ottenere”.

Obiettivo della nuova mensa è superare le problematiche della precedente ampliando l’offerta di posti per il servizio di refezione, proseguendo nel lavoro, già intrapreso, di riqualificazione degli edifici scolastici cittadini.

Si tratterà di un edificio ad un piano di circa 400 metri quadri di estensione: “sarà – come si legge sulla relazione tecnica – una costruzione innovativa, sismicamente adeguata e altamente efficiente in termini di contenimento energetico con un rivestimento a cappotto ed un manto di copertura in lamiera preverniciata, infissi e porte studiate ad hoc e illuminazione a LED ma anche da una pompa di calore alimentata da eventuali pannelli fotovoltaici. L’edificio sarà caratterizzato da una sala refezione, cucina e anticucina, cui si aggiunono un locale dispensa e locali di servizio – spogliatoi e bagni – a disposizione di personale e studenti.