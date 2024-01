A Modena 17enne denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere

Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un ragazzo italiano minorenne, già noto alla Polizia, in quanto trovato in possesso di una pinza multiuso. Nello specifico, nel primo pomeriggio di ieri, la Squadra Volante, durante un regolare controllo del territorio, ha effettuato un passaggio nelle aree del centro maggiormente attenzionate come punto di incontro di gruppi di giovani, dove ha notato quattro ragazzi all’interno di un furgone.

Date le recenti segnalazioni in merito ad aggregazioni giovanili moleste, gli operatori hanno ritenuto opportuno procedere al controllo degli stessi. Due dei giovani, uno di 15 anni e l’altro di 17 anni, sprovvisti di documenti, sono stati accompagnati presso gli Uffici della locale Questura per ulteriori accertamenti, per poi essere il 15enne riaffidato al genitore, mentre il 17enne deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.