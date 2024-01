‘CATS’, il Musical per eccellenza firmato Massimo Romeo Piparo in scena al Teatro EuropAuditorium di Bologna

Un’irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano sulle rovine della Città Eterna in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica: dopo il grande successo al Teatro Sistina di Roma con numeri record e ripetuti sold out, “CATS”, la grande Produzione della PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina -su licenza esclusiva The Really Useful Group, London- firmata dal più attivo e creativo Regista, Produttore e adattatore di Musical italiano, Massimo Romeo Piparo, sarà in scena al Teatro EuropAuditorium di Bologna da giovedì 1 a domenica 4 febbraio.

Il Musical per eccellenza, il titolo che ha cambiato la Storia di questo genere di spettacolo, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot, vedrà sul palco Chiara Canzian, protagonista nel ruolo di Grizabella, la gatta-glamour che canta l’intramontabile “Memory”, un cast di oltre 30 artisti, l’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e le coreografie di Billy Mitchell, coreografo del West End londinese, attuale coreografo associato delle ultime produzioni di A.L. Webber, da School of Rock a Cinderella.

Info: info@teatroeuropa.it – 051.372540 – biglietti acquistabili attraverso i circuiti Vivaticket e Ticketone