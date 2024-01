Alessio Dionisi prima di Monza – Sassuolo

Come prevedibile la conferenza stampa di vigilia per Monza – Sassuolo non poteva iniziare che con una domanda su Domenico Berardi, da poco reduce da un intervento, a seguito di un infortunio accaduto in allenamento.

“Premetto che un giocatore solo non può cambiare le sorti di una squadra, ma è anche ovvio che la mancanza di Domenico per un po’ la sentiremo e non c’è dubbio. È già successo un’altra volta da quando sono qui e per un periodo più lungo in cui la squadra si è saputa compattare e trovare un suo equilibrio. È normale che con Domenico possiamo fare delle cose e senza Domenico dobbiamo farne delle altre. Domenico come ho detto già altre volte è il nostro top player non saprei cos’altro dire. In questo momento abbiamo un sostituto che è venuto qui per giocare anche se fino ad ora ha trovato un po’ meno spazio di quello che si aspettava, proprio perché chi ha davanti è un giocatore importante e forte e quindi questa potrebbe essere un’opportunità per lui”.

Nel corso della conferenza Dionisi parlando sempre dell’opportunità (non voluta) di giocare senza Berardi ci ha tenuto a dire:

“La mia speranza è che quando rientrerà Domenico, questa squadra aiuterà Domenico a fare bene. Dunque non voglio allenare nell’attesa di Domenico ma voglio allenare una squadra che gioca senza Domenico, fermo restando che oramai tutti sapete che cosa io pensi di Domenico”.

Sulla domanda relativa a quale Monza Dionisi si aspetti domani, anche a seguito del mercato, l’allenatore neroverde ha così risposto:

“La differenza principale tra noi e loro e che noi abbiamo sostituito in alcuni ruoli, loro hanno migliorato secondo il loro allenatore avendo completato la squadra. Hanno preso giocatori sicuramente utili alla loro causa e sicuramente diversi da quelli che avevano. Il Monza è una squadra che ha un’identità molto chiara una squadra che fa del palleggio una sua qualità. È una squadra che sa creare molto, ma che concede anche. Non dovremmo assolutamente prestarci al loro gioco pensato per far correre gli avversari considerando che, noi non siamo una squadra di grande corsa. Non è un segreto che siamo una squadra che nel coprire campo rischia di perdere le distanze tra i reparti e con il Monza questo non deve succedere”.

Sul nuovo arrivo JOSH DOIG e sul suo più che probabile esordio da titolare Dionisi ha commentato:

“Sono contento dell’arrivo di Josh, un ragazzo che potrei definire giusto sia nell’atteggiamento che nelle qualità. Domani giocherà e farà bene, come sono sicuro che farà bene in questa squadra. Ovviamente non possiamo pensare che farà sempre tutto bene e non sbaglierà mai, è pur sempre un ragazzo del 2002 che arriva in una squadra da ultimo e che da subito giocherà. Come ho già avuto modo di dire sono molto contento del suo arrivo”.

Su Erlic e Boloca il mister ha così risposto:

“Martin e Daniel saranno a disposizione in quanto per dei problemini fisici la loro settimana di allenamento non è stata completa. Avendo fatto ieri comunque l’intero allenamento e avendo anche quello di oggi, saranno sicuramente a disposizione. Sarà mia la valutazione assieme allo staff per capire se dall’inizio o a partita in corso”.

Claudio Corrado