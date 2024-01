Il welfare del futuro: se ne parla sabato a Soliera in un convegno

Nella mattinata di sabato 27 gennaio il Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera ospita il convegno dal titolo “Il welfare del futuro tra responsabilità pubblica e filantropia”. Tra gli ospiti che interverranno anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’economista, ex viceministro del Lavori delle Politiche sociali e parlamentare Maria Cecilia Guerra. L’iniziativa costituisce il momento centrale della tre-giorni con il Comune di Soliera, l’Unione Terre d’Argine e la cooperativa sociale Eortè festeggiano i primi dieci anni del social market “Il Pane e le Rose”.

L’appuntamento è per le ore 9.30 in via Garibaldi 80. Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Soliera Roberto Solomita che ha seguito e sostenuto passo-passo come amministratore pubblico l’attività del social market a partire dall’inaugurazione del gennaio 2014 e via via fino ad oggi, dopodiché interverranno Riccardo Salami, coordinatore di Eortè, per fornire qualche dato sui servizi forniti e sull prospettive de “Il Pane e le Rose”, seguito da Luigi Prini, presidente dell’associazione Empori Solidali Emilia Romagna, che a sua volta offrirà una panoramica su dati e relazioni degli empori emiliano-romagnoli.

L’onorevole Maria Cecilia Guerra parlerà del sistema di welfare italiano, tra emergenze e limiti strutturali, mentre il professor Paolo Venturi, docente di imprenditorialità e innovazione sociale dell’Università di Bologna, concentrerà il suo intervento sulla qualità dello sviluppo tra imprenditorialità e innovazione sociale.

Dopo il coffee break offerto dal social market, saranno il sindaco Solomita e Federico Tusberti, presidente della cooperativa Eortè a consegnare gli attestati ai donatori e sostenitori del social market. A seguire l’assessore comunale ai Servizi Sociali Lucio Saltini presenterà la nuova “Fondazione per Soliera”, una novità assoluta per il territorio che mette a frutto l’eredità lasciata dal limidese Leo Govi. Le conclusioni spetteranno al governatore Bonaccini.

Domenica 28 gennaio dalle 12.30, presso il bocciodromo di via Loschi 190 si tiene un pranzo di autofinanziamento all’insegna della condivisione e celebrazione dell’essenza della solidarietà. Per info e prenotazioni: 338.1607791 o socialmarket@eorte.it