Ai blocchi di partenza i lavori per la ciclovia all’interno delle frazioni Cella – Cadè – Gaida

Prenderanno il via lunedì 29 gennaio 2024 i lavori per il completamento della Ciclovia 1 Ovest, un percorso ciclabile e pedonale di oltre cinque chilometri progettato per migliorare la sicurezza della via Emilia all’interno delle frazioni di Villa Cella, Cadè e Gaida. L’intervento, finanziato dal “Pnrr – M5C2- Rigenerazione urbana”, per un importo complessivo di 2.640.000,00 euro, rientra appieno tra le opere finanziate per la rigenerazione urbana dei quartieri, migliorando la sicurezza, la qualità del decoro urbano e incentivando la mobilità sostenibile.

“Si tratta di un intervento fortemente atteso dalla cittadinanza – ha sottolineato Carlotta Bonvicini assessora alle Politiche per la Sostenibilità con delega alla Mobilità sostenibile – che metterà in sicurezza i percorsi ciclopedonali all’interno delle frazioni e sul cui progetto c’è stato un confronto in sede di consulta che continuerà anche nelle prossime settimane a cantiere avviato. È l’inizio di un percorso di riqualificazione per un ambito in forte sofferenza, in attesa che il governo e Anas mettano in programmazione la progettazione e il finanziamento di un percorso alternativo alla via Emilia storica da Sant’Ilario a Reggio”.

I lavori inizieranno da Villa Cella dove si protrarranno per circa quattro mesi, mentre la durata complessiva del cantiere sarà di circa un anno. Per limitare al massimo i disagi alla circolazione, il senso unico alternato sulla via Emilia necessario per l’esecuzione dei lavori verrà quotidianamente attivato dopo l’ora di punta, dalle ore 8.30 fino alle ore 18.30 restringendo la carreggiata di volta in volta per tratte di lunghezza di circa 30 metri. L’intervento ha come obiettivo il completamento degli spazi pedonali e ciclabili, oggi presenti solo sul lato sud, anche sul lato nord della strada e la realizzazione di un sistema di attraversamenti pedonali protetti, una nuova illuminazione e alberature per contrastare la formazione di isole di calore.

Il cantiere prevede la costruzione di una pista ciclopedonale in località Villa Cella, lungo il lato nord della strada nel tratto compreso tra via Spartaco e via Guardanavona, per una lunghezza complessiva pari a circa 2.660 metri. E’ inoltre prevista la riqualificazione e l’ampliamento del percorso pedonale nel centro abitato di Villa Cadè, adiacente al lato nord della via Emilia compreso tra via Quercioli e via Palladio per una lunghezza complessiva di circa 1.460 metri. Infine è previsto l’ampliamento del percorso pedonale nel centro abitato di Villa Gaida adiacente al lato nord tra via Casel di Ferro e la fine del centro abitato, per una lunghezza complessiva di circa 1.213 metri.