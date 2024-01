Pronto l’appalto per la riqualificazione della piscina coperta di Finale Emilia

Dopo un intenso lavoro amministrativo e progettuale tornano, finalmente, sotto la luce dei riflettori le piscine finalesi.

Per la piscina interna è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria curato dall’ingegner Francesco Pullè ed è stato assegnato alla Centrale Unica di Committenza della Bassa Reggiana il compito di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa richiesta d’offerta a tutti gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti, iscritti allo strumento telematico di negoziazione INTERCENT-ER e all’Albo fornitori nella categoria OG1.

“I lavori previsti – dice il sindaco Claudio Poletti – ammontano a poco meno di 800 mila euro che diventano però un milione e 54 mila euro con tutti gli oneri, gli accantonamenti, le spese tecniche di collaudo e l’IVA. Spesa che verrà finanziata per buona parte con il trasferimento dalla Regione dei fondi racconti con gli SMS Sisma 2012”.

Ora occorreranno i tempi tecnici di individuazione dell’impresa a cui verranno assegnati i lavori da parte della Centrale Unica di Committenza Bassa Reggiana.

“Nelle prossime settimane, grazie alla disponibilità del progettista che assumerà anche la direzione dei lavori – aggiunge il sindaco Poletti – l’amministrazione convocherà un incontro pubblico per illustrare nel dettaglio il progetto di riqualificazione e i tempi di realizzazione dell’opera”.

Buone notizie anche per la piscina esterna. Superate le difficoltà burocratiche e i problemi che hanno tenuto fermi i lavori già dai tempi dell’amministrazione precedente, integrato l’importo necessario con ulteriori 20 mila euro e modificate le modalità di computo delle attività che l’impresa incaricata dovrà svolgere per portare a termine l’incarico, le attività di completamento degli spazi della piscina esterna potranno riprendere nelle prossime settimane, per arrivare a conclusione prima della riapertura estiva.

Intanto, sempre nell’area del centro sportivo, proseguono i lavori per la realizzazione della nuova palestra: sono in fase di esecuzione le fondamenta, dopo di che si procederà con la messa in opera dei pannelli prefabbricati della struttura.

Infine, stanno per prendere il via anche i lavori di sostituzione delle porzioni di copertura della palestra ex bocciofila, danneggiate dalle grandinate dei mesi scorsi, per consentire alle associazioni sportive che la utilizzavano di riappropriarsi dei propri spazi.