Droga, associazione per delinquere, rapine. Sentenza definitiva: 50enne arrestato a Gualtieri

Tra gli anni 2007 e 2008, si è reso responsabile dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere e diverse ipotesi di rapina aggravata, reati per i quali, un 50enne domiciliato a Gualtieri, durante i vari procedimenti penali, riportava due condanne a complessivi anni 6 e mesi 10 di reclusione. Detratti i periodi in custodia cautelare espiati tra il 2008 e il 2010 e tra il 2014 e il 2018, l’uomo deve ancora scontare la pena definitiva di mesi 9 e giorni 24 di reclusione.

La sentenza, infatti, è ora divenuta esecutiva dopo che il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato la richiesta del condannato alla misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale. Il provvedimento è stato eseguito l’altro pomeriggio dai carabinieri della Stazione di Gualtieri. Il condannato dovrà espiare la pena in regime di detenzione domiciliare, con obbligo di trattenersi in modo continuativo nel luogo del domicilio con autorizzazione all’uscita nella sola fascia oraria dalle 09:00 alle 11:00.