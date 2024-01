Su provvedimento del Questore, bar chiuso per cinque giorni a Scandiano

Cinque giorni di sospensione e quindi la chiusura del bar perché il locale è frequentato da pregiudicati e per fatti che mettono a rischio la sicurezza pubblica come i reiterati interventi dei carabinieri di Scandiano che hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti e alle conseguenti denunce.

È questo il provvedimento adottato dal Questure di Reggio Emilia nei confronti di un locale di Scandiano, su richiesta dei carabinieri della Tenenza di Scandiano che ieri hanno eseguito il provvedimento. L’esercizio dovrà restare chiuso per cinque giorni per motivi di sicurezza pubblica «ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

Alla base della sospensione della licenza ci sarebbero i reiterati controlli, eseguiti negli ultimi mesi dai carabinieri della Tenenza di Scandiano che hanno portato ad accertare che il locale, specie in orario pomeridiano/serale, era abituale ritrovo di persone gravate da vari e gravissimi pregiudizi di carattere penale o pericolose, e pertanto costituirebbe fonte di pericolo per l’ordine pubblico e soprattutto per la sicurezza dei cittadini i quali più volte hanno manifestato le loro doglianze in merito. Ma non solo: nelle adiacenze dello stesso locale, a seguito delle varie attività di Polizia Giudiziaria espletate dai carabinieri scandianesi, venivano eseguiti sequestri di sostanze stupefacenti tipo hascisc e cocaina e pertanto, oltre alle frequentazioni accertate dai militari, l’esercizio pubblico si presterebbe quale luogo abituale frequentato da soggetti dediti allo spaccio e/o al consumo di stupefacenti. A novembre scorso, peraltro, proprio all’interno del bar un avventore era stato trovato in possesso di una decina di grammi di hascisc e sotto la sua sedia una dose di cocaina.

Per tutta questa serie di motivi i carabinieri di Scandiano hanno avanzato proposta di sospensione della licenza del bar che è stata accolta dal Questore di Reggio Emilia, che quindi ha emesso il provvedimento che ieri è stato eseguito dai carabinieri scandianesi. Sull’ingresso è stato pertanto affisso il cartello che ne decreta la sospensione per 5 giorni ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S..