Mostra di pittura presso Challenger Sassuolo

In occasione del quarantesimo anniversario dalla fondazione, Challenger promuove una serie di esposizioni di diversi artisti, presso la propria sede di Sassuolo.

Questa iniziativa è nello spirito della valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio, dove viene prodotta Challenger da 40 anni.

Tiziana Paganelli è la prima a presentare i suoi lavori allo Store Challenger, a partire da sabato 27 gennaio 2024. Le opere rimarranno esposte per una settimana.

“La bellezza è il nostro mestiere – sostiene Angelo Giovani titolare e tra i fondatori di Challenger, per spiegare cosa ci fa una mostra di pittura in mezzo all’abbigliamento -.

In realtà i nostri mondi non sono distanti come sembra; ci unisce il territorio e la passione per quello che facciamo.

La Passione è indispensabile per creare un’opera d’arte quanto lo è per produrre Parmigiano Reggiano, Aceto Balsamico o abbigliamento di qualità.

La passione è nel DNA di noi emiliani, come lo è il piacere di condividere, il piacere di una buona compagnia, senza mai prendersi troppo sul serio”.

Prosegue anche la liquidazione totale del 40° anniversario. Le collezioni North Sails, Wrangler, Marlboro Classic e Challenger sono scontate.

CHALLENGER – nuovo store a Sassuolo in via Regina Pacis 92/A.

Aperto dal lunedì al sabato: 09:00-13:00 e 16:00-20:00, chiuso il giovedì pomeriggio.

Per appuntamenti o per esigenze particolari telefonare al numero 0536 811275 oppure ad Angelo 335 8020183 – https://it-it.facebook.com/modachallenger