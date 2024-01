Montecchio Emilia: mozzicone di sigaretta gettato sul barbecue innesca incendio

Poco dopo le 4.00 di oggi, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Montecchio Emilia sono intervenuti in via Reverberi a Montecchio Emilia, dove era stato segnalato un incendio in un’abitazione di proprietà di un 64enne residente in paese.

Sul posto i militari, unitamente ai vigili del fuoco, accertavano che per cause probabilmente riconducibili ad una sigaretta gettata sul barbecue posto sul balcone, si sviluppava un incendio che inizialmente interessava l’intero balcone per poi estendersi ai locali cucina causando ingenti danni. Le fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco intervenuti con alcune loro squadre.

Fortunatamente non si registrano feriti.