Lunedì 29 gennaio la prima seduta 2024 del Consiglio Comunale di Sassuolo

Si svolgerà lunedì prossimo, 29 gennaio, a partire dalle ore 20 convocata in videoconferenza tramite l’applicazione Meet ai sensi dell’art. 29 bis del Regolamento dal Presidente Luca Caselli, la prima seduta 2024 del Consiglio Comunale di Sassuolo.

Sono 8 i punti all’ordine del giorno, comprese due interrogazioni.

Si inizierà con l’interrogazione a firma del consigliere Serena Lenzotti ed altri (Pd) avente ad oggetto “Abbattimento alberi in via Cilea”, per poi proseguire con l’interrogazione a firma del Capogruppo del Partito Democratico Maria Savigni ed altri (Pd) avente ad oggetto ” Finanziamento lavori Politeama”.

Terminate le interrogazioni sarà la volta del rinnovo, per il periodo 2024-2026 dell’adesione all’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (Aess) in qualità di socio ordinario; seguita dall’approvazione della convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a.

Al quinto punto del Consiglio Comunale sarà in discussione la conclusione di patti parasociali fra i soci pubblici e fra i soci pubblici di area modenese di Hera s.p.a; seguita dalla riapprovazione dell’allegato nell’atto d’indirizzo “Società partecipate del Comune di Sassuolo, razionalizzazione periodica anno 2023 ex art. 20 d.lgs. 19/08/2016 n. 175 relazione sull’attuazione 2022, approvazione verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali art. 30 d.lgs. n. 201 del 23/12/22.

Al punto numero 7 del Consiglio Comunale la nomina Collegio dei Revisori dei conti per il periodo 1 febbraio 2024 – 31 gennaio 2027. Elezione del presidente dell’organo di revisione economico finanziario e presa d’atto dell’estrazione a sorteggio dei due componenti da parte della prefettura.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale l’approvazione del rinnovo dell’adesione, in continuità con la convenzione in essere per l’ufficio pubblico comune ed associato per la difesa e assistenza legale denominato “Ufficio Avvocatura Unico” fra la provincia di Modena ed i comuni e unioni del territorio provinciale.