Dopo una lite lo minaccia e gli ruba il telefono: 30enne denunciato a Reggio Emilia

Nella mattina di sabato 20 gennaio, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti presso la mensa di via del Vescovado a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa di una lite in corso tra due soggetti.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti prendevano subito contatti con il richiedente che riferiva di aver notato due ospiti della mensa, entrambi ancora sul posto, che avevano dato vita ad un acceso dibattito a seguito del presunto furto di un telefono cellulare perpetrato da uno dei due soggetti ai danni dell’altro.

A quel punto gli operatori bloccavano subito il soggetto indicato come l’autore del furto, un 30enne nigeriano già noto alle forze dell’Ordine con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, che veniva trovato effettivamente in possesso del cellulare della vittima.

Al termine degli accertamenti di rito e dopo le opportune attività di identificazione, il 30enne è stato deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di minaccia aggravata e furto aggravato mentre il telefono cellulare è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.