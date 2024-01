Tunisino ferito in Piazza dell’Unità a Bologna: la Polizia di Stato arresta il presunto autore

La Polizia di Stato ha proceduto al fermo di Polizia Giudiziaria di un giovane minorenne indiziato del ferimento verificatosi in corso Matteotti, angolo piazza dell’Unità. Nel tardo pomeriggio del 22 gennaio, presso Corso Matteotti, un giovane tunisino di 17 anni, ospite di una comunità per minori di Bologna, veniva attinto da alcuni fendenti all’altezza del braccio, della gamba e dell’addome.

L’autore del ferimento si allontanava velocemente dal posto, mentre il ferito veniva condotto in codice due presso l’Ospedale Maggiore. Le immediate indagini svolte dagli investigatori della Squadra Mobile unitamente ai colleghi delle Volanti, fondate su una analisi minuziosa delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza e sulla approfondita escussione di alcune persone presenti, consentivano in breve tempo di giungere all’identificazione di un altro giovane tunisino di 17 anni, rintracciato all’interno di una comunità a Bologna quale responsabile del grave ferimento. In merito al movente del gesto sono tutt’ora in corso approfondimenti.

D’intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, l’autore del ferimento è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il reato di tentato omicidio e condotto presso l’I.P.M. di Bologna. Il ragazzo ferito è attualmente degente presso il reparto di rianimazione, ma non è in pericolo di vita.