Il concerto live di Habanera Duo, giovedì 25 gennaio inaugura la rassegna jazz del Teatro Verdi di Poviglio

La seconda edizione della rassegna Jazz Like Teen Spirit del Teatro Verdi di Poviglio (via Mattei, 12) si apre giovedì 25 gennaio, alle ore 21, con il concerto live di Habanera Duo.

Biccio Benevelli (sassofono e clarinetto) e Daniele Donadelli (fisarmonica) si incontrano alla Scuola di Musica “G. Moro” di Viadana, in provincia di Mantova, della quale sono stati entrambi docenti. Dalle loro esperienze esce un impasto sonoro in cui le esperienze di musica classica e jazzistica si fondono in un repertorio contaminato di tanghi e musette, la danza di origine popolare ballata al suono della cornamusa francese (musette de cour) da cui prende il nome.

Il repertorio degli eclettici musicisti spazia da Astor Piazzolla a Richard Galliano, dalla musica portoghese a quella di tradizione ebraica, da temi popolari greci ai grandi classici del cinema fino a brani composti dagli stessi esecutori, che esaltano la creatività personale e l’improvvisazione. Anche gli arrangiamenti sono curati direttamente da loro per rendere il programma musicale avvincente e di facile ascolto.

Il calendario della rassegna jazz del Teatro Verdi, realizzata con il supporto del musicista Michele Morari, che cura la direzione artistica, prevede altri quattro appuntamenti nei mesi di febbraio (il 15 con #welikepatmetheny), marzo (il 7 con Double Soul feat. Chicco Montisano e il 28 con Glory Box Acoustic Duo) e aprile (l’11 con JazOp Quartet).

L’inizio dei concerti è alle ore 21.

Aspettando il jazz, è possibile cenare in Teatro dalle ore 19.30.

E’ consigliata la prenotazione ai numeri 370 3334015 – 0522 572000 oppure tramite social sui profili ufficiali @teatroverdipoviglio