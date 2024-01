Controlli della Polizia di Stato in centro a Modena: cittadino straniero irregolare espulso ed accompagnato al C.P.R.

Nella tarda serata di domenica, gli agenti della Squadra Volante, durante la consueta attività di controllo del territorio, hanno deciso di sottoporre a controllo di Polizia due cittadini stranieri che stazionavano in maniera sospetta al di sotto di un porticato nel piazzale Redecocca.

Uno dei due uomini, un cittadino algerino di 26 anni, sprovvisto di documenti al seguito, è stato accompagnato in Questura per accertamenti sulla sua identità. La posizione dello straniero, già noto per reati contro la persona e il patrimonio, è stata quindi vagliata dall’Ufficio Immigrazione che ne ha accertato l’irregolare presenza sul territorio nazionale ed ha istruito il provvedimento ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale.

Il 26enne, in esecuzione di provvedimento di trattenimento del Questore, è stato accompagnato nella giornata di ieri al CPR – Centro Rimpatri di Ponte Galeria, per il successivo rimpatrio nel paese d’origine.