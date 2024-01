Castelvetro: giovedì 25 gennaio al via le iniziative per la “Giornata della memoria”

“Fare memoria, io sono l’altro” è il titolo sotto il quale si svolgono anche quest’anno le iniziative della Giornata della Memoria a Castelvetro, distribuite nelle due settimane a cavallo della ricorrenza del 27 gennaio.

Si comincia giovedì 25 gennaio, con ritrovo alle ore 18 al parcheggio del cimitero di Castelvetro, con “In Cammino per non dimenticare, perché la memoria del male non riesce a cambiare l’umanità?”, una passeggiata con letture di autori da luoghi di guerra a cura dell’Anpi di Castelvetro.

Si continua venerdì 26 gennaio, alle ore 20.30 nella sala consiliare del municipio, con “Le strade della memoria: Balella”, uno spettacolo di teatro-danza tratto dal libro “Gabriella Degli Esposti, mia madre” scritto dalla figlia Savina Reverberi e dedicato alla partigiana e martire castelfranchese, medaglia d’oro al valor militare, trucidata il 17 dicembre 1944 sul greto del fiume Panaro a San Cesario insieme ad altri nove compagni, tutti barbaramente torturati per cinque giorni dopo la cattura da parte delle SS del tenente Hans Schiffmann. Lo spettacolo è a cura di Kinesfera ed è diretto da Diana Gulezen e Alessio Vanzini.

Come sempre, spazio anche alle iniziative rivolte alle scuole con la tradizionale consegna delle “candele della memoria” ai bambini e ragazzi dell’Istituto comprensivo di Castelvetro in programma in questi giorni, mentre venerdì 26, alla scuola Cavedoni di Levizzano Rangone, si svolgerà “Mio padre nell’orrore dei lager nazisti”, con il figlio del deportato Gerardo Sangiorgio che dialogherà con gli insegnanti e i ragazzi di quarta e quinta elementare.

Info: Ufficio cultura del Comune, tel. 059 758818.