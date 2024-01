Tentato scippo in zona stazione a Reggio Emilia: bloccato un 30enne straniero

Aveva appena finito di lavorare e si stava recando a casa, percorrendo via Emilia all’Ospizio a piedi, quando è stata raggiunta da un cittadino extracomunitario in bici, che si è avvicinato e l’ha afferrata per un braccio, fingendo di tentare un approccio ma con lo scopo di derubarla. Infatti, al rifiuto della giovane donna, l’uomo ha tentato di strapparle la borsa dal braccio. Fortunatamente, il malvivente non è riuscito nella sua condotta delittuosa, in quanto prontamente fermato e bloccato da una pattuglia della sezione radiomobile di Reggio Emilia che transitava lungo la via in servizio perlustrativo.

Per questi motivi, con l’accusa di tentato furto con strappo, i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, un 30enne straniero. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Il fatto è successo l’altra sera intorno alle ore 22.30 circa. Il 30enne extracomunitario è risultato colpito da un ordine del Questore dell’8 novembre a lasciare il territorio italiano, che aveva disatteso. Alla luce dei fatti, i militari della sezione Radiomobile di Reggio Emilia acquisivano a carico dell’uomo elementi circa la sua presunta responsabilità in ordine ai reati contestati, circostanza per cui il 30enne veniva denunciato alla Procura reggiana.