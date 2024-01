Sabato la presentazione del nuovo singolo del cantautore sassolese Nicola Ferrari

Sabato 27 gennaio, alle 21.00 presso il Teatro Tempio di via Caduti in Guerra a Modena, si terrà il concerto di presentazione di “Maryline”, il nuovo singolo del giovane cantautore sassolese Nicola Ferrari che uscirà a fine mese su tutte le piattaforme musicali.

Dopo il successo del primo singolo “Come Back To Me”, che ha ottenuto ottimi piazzamenti e ottimi riscontri in tanti paesi del mondo, Nicola torna infatti sulla scena musicale italiana con un nuovo brano, una rock ballad che rappresenta in pieno il suo stile.

Nel corso della serata Nicola interpreterà anche brani celeberrimi, attingendo dal repertorio degli artisti che l’hanno ispirato e influenzato durante il suo percorso musicale.

Al suo fianco, il Maestro Roberto Valgimigli alle tastiere e Nik Messori alle chitarre.

L’evento sostiene il progetto della “seconda Casa Di Fausta ASEOP”, ed è inserita nelle iniziative legate a #maiungiornosenzamusicaperte, dedicate a Francesco “Chicco” Morandi, che uniscono arte, musica e giovani.

Presenta la serata Francesca Mercury. Ingresso: 10 Euro