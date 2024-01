Minori affetti dai disturbi dello spettro autistico, nasce il Percorso provinciale

Un documento condiviso per migliorare il percorso di diagnosi, presa in carico e assistenza delle persone autistiche. Il progetto è al centro del convegno “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale del disturbo dello spettro autistico (PDTA) per la fascia d’età 0-17 anni” in programma mercoledì 24 gennaio a Modena, dalle 8.30 alle 13.30 presso il Centro Servizi Unimore in via Largo del Pozzo 71.

L’appuntamento è organizzato dall’Azienda USL di Modena insieme all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, l’Ospedale di Sassuolo Spa e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. La mattinata è rivolta a tutto il gruppo di lavoro che negli ultimi mesi ha partecipato alla stesura del PDTA, recependo le linee di indirizzo del “Programma Regionale Integrato per l’assistenza Territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA): obiettivi 2023-2027”.

In particolare, si tratta di professionisti sanitari di Ausl, Aou e Ospedale di Sassuolo, rappresentanti di enti locali, Ufficio Scolastico Provinciale, Terzo settore, privato accreditato, volontari e famiglie, molti dei quali interverranno come relatori dell’evento.

L’obiettivo principale del PDTA è il miglioramento del percorso di diagnosi, della presa in carico, dei trattamenti e della continuità assistenziale, all’interno delle reti interdisciplinari territoriali ed ospedaliere che garantiscono la costruzione di un ‘sistema curante’. Il documento sarà attuato e monitorato nel tempo in stretta sinergia con le famiglie, le associazioni, le istituzioni scolastiche, i servizi sociali e disabili, nel rispetto dei valori di equità, autodeterminazione ed empowerment delle persone affette da disturbi dello spettro autistico.

L’appuntamento di mercoledì 24 sarà introdotto dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e dipendenze patologiche dell’Azienda USL di Modena, Fabrizio Starace (foto), e il professore di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Antonio Persico. Seguirà il saluto delle autorità, tra cui il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, i Direttori Generali delle tre aziende sanitarie modenesi e il rettore di Unimore, Carlo Adolfo Porro. Nel corso della mattinata si approfondiranno poi diversi temi, tra cui le attività istituzionali dedicate ai disturbi dello spettro autistico, il PRIA regionale, i gruppi di lavoro che hanno definito il PDTA e il punto di vista di utenti e familiari. Previsto anche l’intervento dell’Assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini.