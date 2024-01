Coltello multifunzione nel bagagliaio dell’auto. Giovane denunciato a Scandiano

E’ stato fermato a bordo della propria autovettura in via Zibordi nel quartiere Cappuccini a Scandiano dai carabinieri della locale tenenza. Dopo aver identificato il conducente ed avergli chiesto se era in possesso del segnale mobile di pericolo, l’uomo apriva il portabagagli mostrando loro l’effettiva detenzione del dispositivo, ma aperto il bagagliaio, i militari notavano nell’immediato un coltello multifunzione della lunghezza di 15 cm di cui 6 cm la sola lama, all’interno di una scatola posta sul lato sinistro del portabagagli.

Con l’accusa di porto d’armi o oggetti atti ad offendere, i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 27enne residente in un comune del comprensorio ceramico. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

È accaduto l’altro ieri sera intorno alle 21.00. A specifica domanda da parte dei militari sulla presenza del coltellino, il 27enne non ha saputo fornire nessun motivo che giustificasse la detenzione dell’oggetto. A seguito di quanto emerso, l’uomo è stato quindi condotto in caserma e, al termine delle formalità di rito, denunciato. Contestualmente i militari hanno proceduto al sequestro del coltello illecitamente detenuto.