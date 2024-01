Pretende i soldi per acquistare la droga: giovane arrestato a Modena per tentata estorsione

In crisi di astinenza per la necessità di assumere stupefacente, ha aggredito il genitore con pesanti minacce di morte qualora non gli avesse consegnato 20 euro. Negati i soldi, ha letteralmente distrutto l’abitazione del padre, devastando gli arredi e la mobilia, per poi vandalizzargli il furgone parcheggiato nel cortile.

Non contento, ha cercato successivamente di aggredire fisicamente il malcapitato che, nel frattempo, ha chiamare i Carabinieri. I militari arrivati sul posto riuscivano ad evitare il peggio per l’uomo, arginando la furia del giovane tossicodipendente di 26 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica, allontanandolo dall’abitazione e conducendolo in caserma.

L’indagato, al termine degli opportuni accertamenti, è stato dichiarato in arresto per i reati di tentata estorsione e danneggiamento, e tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.