Reggio Emilia: riconosce la bici rubata e chiede aiuto ai carabinieri

Gli avevano rubato la sua bicicletta nella mattina del 13 gennaio scorso in via Emilia Ospizio, all’interno di un cortile dove l’aveva parcheggiata. La vittima, un 50enne, nel pomeriggio dello stesso giorno, ha notato per strada la sua bici con in sella una donna. L’uomo ha fermato immediatamente la donna, reclamandone la proprietà, allertando contemporaneamente il 112 e segnalando l’accaduto.

Sul posto arrivava una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia. I militari sentivano le parti, e chiedevano spiegazioni in merito alla donna, la quale riferiva di averla acquistata per soli 20 euro da uno sconosciuto, senza però riuscire a fornire ulteriori dati in merito. Per questi motivi, con l’accusa di ricettazione, i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, una 45enne. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. La bici veniva restituita al legittimo proprietario.