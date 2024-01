Domenica 21 gennaio a Campogalliano c’è la Pcaria 24

Torna anche quest’anno, per la sua 19.a edizione, la manifestazione “PCARIA: Il Maiale in Piazza”, ispirata alla lavorazione della carne del maiale, tradizionale momento di festa e di incontro per tutta la provincia e non solo promossa e organizzata da Pol Campo e Comune di Campogalliano.

Durante tutta la giornata, a partire dalle ore 9, sarà presente, nelle vie del centro cittadino, il mercato enogastronomico e straordinario, con street food, formaggi, salumi, vini, frutta, spezie, abbigliamento, oggettistica e molto altro, affiancato da animazioni e spettacoli con la diretta tv di Andrea Barbi, dalle 10,30, per il programma “Ci vediamo in piazza”, la presenza, dalle ore 12, della famiglia Pavironica che, alle 15, dal balcone comunale, intratterà i presenti con lo ‘sproloquio campogallianese’ e, a seguire, alle 15,30, il concerto della band dei MissItalya.

Completano il programma il gruppo Gli sballati del rock ‘n’ pork, dalle ore 11 in piazza Vittorio Emanuele II…in memoria del maiale e il simpatico duo Bombetta e Paglietta che con Luigi presentano “Maiali in Musica”.

In piazza Vittorio Emanuele II avrà luogo la preparazione degli insaccati a cura del Circolo Polisportiva. Cottura di ciccioli e coppa di testa a cura dei Norcini di Campogalliano, San Martino in Rio e comuni limitrofi.

In via dei Mille si potrà visitare il Mercatino dell’Ingegno curato da M&B group mentre funzioneranno, anche da asporto, gli stand gastronomici con gnocco fritto, polenta con costine in umido o polenta con ragù, cotechino con i fagioli, polenta fritta, patatine fritte, panini con porchetta, con pulled pork e con zampone, stand curati dal Circolo Polisportiva Campogalliano.

Dalle ore 16,30, sempre nella piazza principale, i norcini si sfideranno per la produzione del miglior cicciolo nella 9.a edizione del Palio “Re del Cicciolo”, dove una giuria di esperti assegnerà il titolo 2024, iniziativa a cura della Academia Judices Salatii.

Da ricordare anche che in questa occasione di festa il Museo della Bilancia di via Garibaldi resterà aperto, con orario continuato dalle 10 alle18.30, con ingresso gratuito. All’interno del Museo è presente una specifica sezione dedicata alle bilance da macelleria.

Per informazioni 059.851008 oppure lavilla@comune.campogalliano.mo.it