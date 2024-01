Al lavoro in bici: anche a Castel Maggiore incentivi prorogati al 31/12/2024

Grazie ad un protocollo sottoscritto dal Comune di Castel Maggiore e dalla Regione Emilia-Romagna nel periodo del Covid-19, finalizzato ad incentivare l’uso della bicicletta e altre modalità di trasporto non impattanti, il Comune ha avviato nel 2021 il progetto “Bike to work”, che prevede il coinvolgimento delle imprese del territorio comunale, mediante la sottoscrizione di specifici accordi.

Il sistema è semplice: le aziende interessate possono aderire alla “Manifestazione di interesse”, stipulando un accordo con il Comune, al fine di promuovere la mobilità casa-lavoro mediante l’utilizzo della bicicletta, tradizionale o elettrica, in sostituzione dell’autoveicolo privato; nell’ambito di tale accordo saranno definiti contributi chilometrici ai dipendenti per gli spostamenti casa-lavoro mediante l’utilizzo della bicicletta, con il finanziamento della Regione, prorogato a tutto il 2024.

La misura è nata con il Covid, per aiutare ad evitare assembramenti eccessivi sui mezzi pubblici, ma va oltre l’emergenza sanitaria perché ha un evidente significato ambientale, incentivando l’utilizzo di un mezzo sostenibile e non inquinante come la bicicletta: coniuga quindi la tutela della salute con la salvaguardia dell’ambiente, obiettivo reso oggi ancora più praticabile grazie all’estensione della rete di piste ciclabili e bike lane, sul territorio comunale e anche a livello sovracomunale con la rete Bicipolitana.

Dettagli sul sito web del Comune.