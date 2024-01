Tutto esaurito ad Albinea per l’incontro con l’ex capitano della Nazionale e del Milan Franco Baresi

Sono completamente esauriti i posti al cinema Apollo per assistere alla presentazione del libro dell’ex capitano del Milan Franco Baresi, che avverrò sabato 20 gennaio, alle ore 11.

Baresi dialogherà sulla sua carriera e sul libro “Libero di sognare” con Andrea Delmonte, Editor Libri di Mondadori.

L’incontro rientra nella rassegna “Tu sì che vali. Storie di sport, valori e vita” 2024.

Nella sua straordinaria carriera – costellata di successi tra i quali ricordiamo la vittoria ai Mondiali nel 1982, il secondo posto nel 1994 e il record di presenze in campionato e nelle coppe europee – Franco Baresi ha militato nel ruolo di difensore nel Milan per venti stagioni (dal 1977 al 1997) di cui quindici da capitano.

Baresi ha raccontato la sua storia di uomo e calciatore in un libro di grande ispirazione per tutti e in particolare per i giovani “Libero di sognare” edito da Feltrinelli nel 2021 dove sottolinea il potere dell’immaginazione, della determinazione e del coraggio nel raggiungimento di ogni obiettivo.

Presso il Cinema sarà attivo durante l’evento un desk Mondadori di vendita del libro per chi volesse, al termine, farlo autografare a Franco Baresi che si è reso disponibile per restare insieme al pubblico per il firmacopie.

Sarà inoltre l’occasione per la festa “Albinea è sport”. Durante l’evento infatti, sarà assegnato un riconoscimento a tutte le società albinetane che, insieme al Comune, lavorano quotidianamente con grande passione e determinazione per la promozione della pratica sportiva e dei suoi valori. Sarà lo stesso Baresi ad assegnare agli atleti più meritevoli, segnalati dalle singole società, un piccolo ma significativo premio: il suo libro “Libero di sognare”, un vero e proprio omaggio alla passione per lo sport.

Nel libro Franco Baresi racconta la sua storia umana e sportiva e come è riuscito a realizzare – grazie all’immaginazione, all’impegno e al coraggio – il suo sogno di bambino di diventare una leggenda del calcio.

La storia comincia a Travagliato, nella campagna di Brescia, con un’infanzia scandita dal ritmo della vita contadina. Su quei campi Franco Baresi ha dato i primi calci al pallone e ha cominciato a inventare il gioco semplice ed elegante che l’ha reso un mito. A quattordici anni inizia l’avventura nel Milan, e non ne ha ancora compiuti diciotto quando esordisce in Serie A. Fin dall’inizio Baresi ha conosciuto il calcio del coraggio gentile, e qui racconta il suo viaggio attraverso le tappe di una carriera straordinaria, svela le emozioni che hanno accompagnato le brillanti vittorie e i momenti di crisi, ci fa vivere l’impresa epocale dei Mondiali ’94, negli Stati Uniti, quando si riprese miracolosamente dopo un grave infortunio al ginocchio. Un lungo viaggio di libertà e passione, fino alla partita d’addio nell’ottobre del 1997 e il primo indimenticabile ritiro di una grande maglia del calcio italiano: la numero 6 del Milan.

“Forse qualcosa cambia tra i campetti improvvisati di campagna e i migliori stadi del mondo, ma io sono sempre rimasto lo stesso. Io sono Franco Baresi. E sono nato così: libero.”