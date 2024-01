Spezzano: operaio colpito dalla sponda del camion, è grave

Un uomo di 54 anni è rimasto ferito in un grave infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 in via dell’Elettronica a Spezzano di Fiorano. L’uomo, impegnato in operazioni di carico e scarico, è stato colpito dalla sponda del camion riportando un violento trauma cranico. Allertato immediatamente il 118, sul posto sono arrivate ambulanza ed automedica: l’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità. Sul posto i carabinieri e la medicina del lavoro.