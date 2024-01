Possibile presentare domanda per i 20 posti disponibili in Croce Verde Reggio Emilia e Albinea per il Servizio civile

Anche per il 2024 per i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 28 anni (fino a 28 anni e 364 giorni alla data della domanda) è possibile fare la scelta di svolgere un anno di Servizio civile universale e candidarsi per uno dei 20 posti disponibili in Croce Verde Reggio Emilia e Albinea. Un’esperienza formativa importante, che trasmette a i giovani competenze, opportunità di crescita personale e professionale, valori fondativi quali solidarietà ed aiuto di chi è in difficoltà, e che prevede anche un compenso da parte del Ministero – Dipartimento per le Politiche giovanili, di 507,30€ mensili.

Il servizio in Croce Verde rappresenta un fondamentale percorso di cittadinanza attiva all’interno della comunità, consente di acquisire competenze che saranno utili nell’inserimento nel mondo del lavoro ed ampliare il proprio bagaglio culturale. Sarà anche possibile acquisire capacità di lavoro in team, entrando a far parte di una realtà aperta e accogliente come la Croce Verde dove si potrà lavorare ma anche fare nuove amicizie e condividere esperienze. Questa opportunità è accessibile anche per i giovani a bassa scolarizzazione, ovvero in possesso di un semplice diploma di scuola media.

Per presentare la domanda occorre accedere alla piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ ed è necessario essere muniti di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). La scadenza delle candidature è fissata alle ore 14 del 15 febbraio 2024.

Il servizio si svolgerà su un arco di 25 ore settimanali. Sono previste la formazione, l’assegnazione di crediti formativi, la consegna di un attestato di partecipazione al Servizio civile, il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite, valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione, che può valere quindi come titolo di preferenza, il riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile) ed infine i permessi di assenza variabili proporzionalmente al periodo di servizio (20 giorni per 12 mesi) e altri permessi straordinari per circostanze specifiche come la partecipazione ad esami universitari, la donazione del sangue, ecc.

I ragazzi e le ragazze che entreranno nell’ambito del Servizio civile in Croce Verde potranno svolgere i servizi di Pubblica Assistenza al servizio della comunità: servizi di emergenza/urgenza, trasporti ordinari, trasporti interospedalieri, accompagnamento di anziani e disabili, ma anche anche progetti specifici rivolti alle scuole, per esempio, o al fundraising.

Sul sito www.croceverde.re.it è possibile trovare ulteriori informazioni sul Servizio civile. È inoltre possibile contattare la Pubblica assistenza al numero 338 7170615 (anche Whatsapp e Telegram) oppure scrivere una e-mail a direzione@croceverde.re.it. Lo staff Croce Verde è a disposizione anche per offrire indicazioni e supporto per le procedure di iscrizione.