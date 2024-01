La Boxe sbarca nella Città dei Pico

Grazie alla stretta collaborazione fra il coach Raffaele Mazzilli e l’Ufficio Sport del Comune di Mirandola, a partire dal prossimo mese di Febbraio (Lunedì 5 Febbraio la prima lezione) partiranno i corsi di boxe presso la Palestra dell’Istituto cittadino “Galilei”. Le lezioni, aperte a tutti i cittadini over 12 al costo di 50€/mese, sono in calendario per tutti i Lunedì e Mercoledì di ogni mese dalle 18.30 alle ore 20. Gratuita la prima lezione di prova ed avviamento alla disciplina.

I benefici di questa disciplina sono numerosi: oltre ai risultati fisici, riscontrabili in una muscolatura tonica e in un corpo scolpito e asciutto, la boxe aiuta a migliorare la coordinazione dei movimenti e a renderli più armonici. Inoltre, fa molto bene al sistema cardio-respiratorio, perché combina lo sforzo aerobico con l’attività anaerobica. Numerosi anche i vantaggi per la mente: si tratta, infatti, di un ottimo antistress, che ti consente di scaricare le tensioni accumulate durante la giornata, aumenta la fiducia in se stessi e ti insegna cosa siano il rispetto e il sacrificio.

“Sono onorato di portare la boxe a Mirandola; non vedo l’ora di mettere a disposizione la passione che provo per questo sport per chiunque abbia voglia iniziare un nuovo percorso, di mettersi alla prova e raggiungere risultati personali – commenta il coach e responsabile del corso Raffaele Mazzilli – Ringrazio l’Amministrazione, l’Assessore Roberto Lodi, il Dirigente Ziroldi e tutto l’ufficio sport per l’impegno garantito per portare “la nobile arte” nella città di Mirandola. Vi aspetto numerosi”.

“Si tratta di un bell’obiettivo raggiunto, frutto di un intenso e proficuo lavoro di squadra – chiosa l’Assessore Roberto Lodi – La Boxe “sbarca” a Mirandola e lo fa aprendo le porte dell’Istituto Galilei allo scopo di far scoprire tutti i segreti e i benefici della “nobile Arte” a chiunque lo desideri. Ci tengo a ringraziare l’ufficio sport del Comune e il Sig. Raffaele Mazzitelli per aver permesso e raggiunto questo stimolante traguardo”.