Pubblicato il Bando ordinario per il Servizio Civile Universale

Nei giorni scorsi è stato pubblicato (dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale) il Bando ordinario per il Servizio Civile Universale rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono diventare operatori volontari.

Sono 39 i giovani che nei prossimi mesi svolgeranno il Servizio Civile volontario in quindici Comuni della provincia di Reggio Emilia grazie al progetto “GIOVANI 2023: PATRIMONIO DI COMUNITÀ”, realizzato dall’Associazione Pro.di.Gio.

Gli operatori volontari saranno impegnati presso Biblioteche Comunali, Centri Giovani, Uffici Cultura, Musei, Centri Culturali e Scuole.

I Comuni interessati sono; Bagnolo in Piano, Boretto, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Campagnola Emilia, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Rio Saliceto, Rolo, Fabbrico, San Martino in Rio e Correggio.

Per i giovani volontari questa può essere un’esperienza formativa per sperimentare le proprie abilità nel campo lavorativo, acquisendo competenze tecniche spendibili nel futuro professionale.

Durata 12 mesi, compenso mensile € 507,30

È possibile presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

La scadenza per la presentazione delle domande da parte dei giovani è il 15 febbraio 2024 per poi entrare in servizio tra maggio e giugno a seguito della valutazione delle domande e dei colloqui di selezione.

Per saperne di più del progetto “GIOVANI 2023: PATRIMONIO DI COMUNITÀ”, consultare il sito dell’Associazione Pro.di.Gio:

https://www.associazioneprodigio.it/wp-content/uploads/2024/01/PROG_GIOVANI-2023-PATRIMONIO-DI-COMUNITA.pdf